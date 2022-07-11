سياسي يرجح مساومة الديمقراطي للأطراف الأخرى بشأن الرواتب وكركوك

2022/07/11 | 09:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..رجح المحلل السياسي الدكتور عدنان السراج، قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بمساومة الأطراف الأخرى بشأن الرواتب وكركوك، لافتا الى ان الوضع السياسي الراهن قابل الى أي مساومات يطرحها الاكراد رغم محاولة الاطار التنسيقي حل ازمة رئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال السراج لـ […]

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