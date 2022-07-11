2022/07/11 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية تكشف خارطة الطقس حتى نهاية الاسبوع المركز الخبري الوطني.

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