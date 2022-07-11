2022/07/11 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة يحتمي الإسبان بالظل في المتنزهات أو يقصدون الشواطئ أو يحتسون المشروبات الباردة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة التي بلغت 43 درجة مئوية في ثاني موجة حارة تشهدها البلاد هذا العام.وقالت هيئة الأرصاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإسبان يعانون مع ثاني موجة حارة تشهدها البلاد هذا العام المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإسبان يعانون مع ثاني موجة حارة تشهدها البلاد هذا العام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإسبان يعانون مع ثاني موجة حارة تشهدها البلاد هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).