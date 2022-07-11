عدد سكان الأرض يتخطى 8 مليار نسمة نهاية العام

2022/07/11 | 10:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواصل نمو تعداد سكان العالم ولكن

بوتيرة أبطأ، وفقا لتقرير جديد صادر عن

الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي

للسكان الموافق اليوم الاثنين.

وأظهر التقرير ، تراجع معدل نمو

السكان عالميا في عام 2020

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