فضيحة جديدة في مطار النجف: طردوا المسافرين لسبب

2022/07/11 | 10:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد أحد المسافرين، اليوم الأحد،

بمنعهم من دخول مطار النجف وطردهم، بعد

إلغاء رحلتهم.

وقال المواطن في شريط مصور، إن "إدارة

مطار النجف أبلغتهم عند وصولهم إلى

المطار، بعطل الطائرة المخصصة لرحلتهم،

وطردت

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