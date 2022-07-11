العراق.. شرطي مرور ينقذ امرأة حاولت الانتحار من على جسر تكريت

2022/07/11 | 10:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عراقية أن شرطي مرور

استطاع إنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من

أعلى جسر تكريت في محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني مطلع "إن رجل المرور

أنقذ امرأة في العقد الرابع من عمرها،

بعدما حاولت ا

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