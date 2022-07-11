الصحة: معدل الإصابات بكورونا وصل إلى 30% وأغلبها حالات خفيفة



الصحة: معدل الإصابات بكورونا وصل إلى 30% وأغلبها حالات خفيفة
2022/07/11 | 10:08 - المصدر: موازين نيوز
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