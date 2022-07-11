فيديو يظهر اقتحام الآلاف القصر الرئاسي في سريلانكا.. شاهد كيف يستمتعون بداخله

2022/07/11 | 10:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة للعديد من المحتجين في سريلانكا، الذين يتجولون في قاعات القصر الرئاسي الذي احتلوه منذ يوم السبت، فإن هذه هي الحياة السعيدة.فرصة لكثير من السريلانكيين، والعديد ممن لا يستطيعون شراء الغذاء أو الوقود، للعيش مثل ملوك، لفترة قصيرة على الأقل.

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