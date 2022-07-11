2022/07/11 | 10:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج، محمد رضا غلام رضا رفعتي، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال أدائه شعائر الحج.

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