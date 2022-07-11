الصحة تحدد سبل تفادي خطر كورونا وتعلن ارتفاع معدل الإصابات 30%

2022/07/11 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد حددت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الوسيلة الأمثل والأنجح لتفادي خطر الإصابات بكورونا، فيما اشارت الى أن معدل الإصابات وصل الى 30%.وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح تابعه/المركز […]

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