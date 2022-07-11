هجوم مسلح يستهدف منزل قيادي في الاتحاد الكردستاني في أربيل- عاجل

2022/07/11 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

فتح مسلحون، اليوم الأثنين، نيران أسلحتهم الرشاشة على منزل قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل.

ووفقاً للمعلومات فإن المسلحين رشقوا منزل القيادي حاجي مصيفي بوابل من الرصاص، أسفر عن إصابة أحد حراس المنزل ونقل إثر ذلك إلى المستشفى.

وبحسب المعلومات أيضاً فان الحادث حصل عند حدود الساعة ٣:٠٠ صباحاً، فيما أفادت وسائل إعلام كوردية "بتعرض منزل قيادي في الاتحاد الوطني بأربيل إلى وابل من الرصاص"..

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