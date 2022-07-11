2022/07/11 | 10:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ من المتوقع أن يشمل التحديث الجديد للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل “آي أو أس”، أي هواتف شركة “أبل” الكثير من المزايا الجديدة، لكن المشكلة هي أن التحديث لن يكون متوفرا في كل هواتف آيفون.وذكر موقع (cnet) المتخصص في الشأن التقني أن التحديث الجديد ( آي أو أس 16) من “أبل” موجود حاليا […]

ظهرت المقالة التحديث الجديد في آيفون..



“هواتف محددة” على القائمة الحمراء أولاً على ايرث نيوز.

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