2022/07/11 | 10:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد مصرف الرافدين اليوم الاثنين، فائدة فتح حسابات التوفير للمواطنين الرافدين.وذكر بيان مقتضب للمصرف تلقته ايرث نيوز، “فائدة فتح حسابات التوفير والتي تصل الى ٤ بالمئة مقابل ايداع اموال المواطنين في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

ظهرت المقالة بيان من مصرف الرافدين بخصوص فتح حسابات التوفير أولاً على ايرث نيوز.

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