2022/07/11 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد حدد مصرف الرافدين ، اليوم الاثنين، فائدة فتح حسابات التوفير للمواطنين .وقال المصرف،في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ان “فائدة فتح حسابات التوفير تصل الى ٤ بالمئة مقابل ايداع اموال المواطنين في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالنسب..الرافدين يحدد فائدة فتح حسابات التوفير للمواطنين المركز الخبري الوطني.

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