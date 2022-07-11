مصرف الرافدين يحدد فائدة فتح حسابات التوفير

2022/07/11 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حدد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، فائدة فتح حسابات التوفير للمواطنين.

وقال المصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فائدة فتح حسابات التوفير تصل الى 4% مقابل ايداع اموال المواطنين في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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