الصحة: ارتفاع معدل الاصابات بكورونا الى30%

2022/07/11 | 10:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا ضرورة تستدعي اصدار قرارات تقيد حركة المواطنين وتؤثر في معيشتهم.

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