أطباء يحذرون من مخاطر الإفراط في تناول فيتامين D

2022/07/11 | 10:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أصدر الأطباء تحذيرا مفاده أن تناول جرعة زائدة من فيتامين (D)، خطير للغاية.وخلال انتشار فيروس كورونا كثرت الدراسات التي أكدت على أهمية تناول فيتامين د، إلا أن الإفراط بتناوله، والتسمم الناتج عنه، آخذ في الازدياد، الأمر الذي يجب ألا يستخف به أبدا.وفي أحدث حالة، وصف الأطباء رجلاً في منتصف العمر في […]

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