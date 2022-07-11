2022/07/11 | 10:28 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الاثنين 11 تموز 2022، أن عدد سكان...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة ) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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