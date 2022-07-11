تعرف على طقس الايام الاربعة في العراق..

2022/07/11 | 10:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الانواء الجوية، الأحد، عن

الحالة الجوية المتوقعة في البلاد خلال

الأيام الأربعة المقبلة.

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