الرئيس الأمريكي يكتب مقالا يبرر فيه زيارته للسعودية

2022/07/11 | 10:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقالا

في مجلة واشنطن بوست، برر فيه أسباب

زيارته إلى السعودية، مشيرا إلى أنها في

إطار مواجهة روسيا والصين.

وقال بايدن في مقاله، إنه يدرك عدم

اتفاق الكثير مع قرار سفره ل

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