2022/07/11 | 10:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، انقاذ شابة حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر تكريت.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “الشرطة المجتمعية وبمساعدة مفرزة من مديرية مرور صلاح الدين انقذت شابة عشرينية من محاولة الانتحار برمي نفسها من على جسر تكريت بالنهر ، بسبب مشاكل زوجية”، مؤكداً انه “تم […]

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