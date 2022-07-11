2022/07/11 | 10:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت قناة "نكستا" في منشور على تويتر، الاثنين، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات المسلحة الروسية أسقطت 70 طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" (Su-25).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة تسخر من روسيا بشأن عدد الطائرات الأوكرانية التي أسقطتها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة تسخر من روسيا بشأن عدد الطائرات الأوكرانية التي أسقطتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).