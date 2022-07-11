ظريف مهاجماً الانتقادات الداخلية ضده: السهام لا تزال مستمرة

2022/07/11 | 10:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عاد وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، الاثنين 11 تموز 2022، من جديد...

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