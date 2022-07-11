العراق.. طقس مغبر مع ارتفاع بدرجات حرارة خلال اليومين المقبلين

2022/07/11 | 10:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الانواء الجوية، ان يكون طقس اليومين المقبلين متباينا بين الصحو والغائم جزئيا ومغبرا مع ارتفاع بدرجات حرارة .

وذكر بيان للهيئة :” ان طقس يوم غد الثلاثاء سيكون بين الصحو والغائم جزئيا ومغبرا في المناطق الجنوبية ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى والجنوبية وترتفع في المناطق الشمالية ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم الاثنين 27 مئوية والعظمى 43 مئوية.

واضاف البيان :” ان طقس الاربعاء سيكون صحوا مع تصاعد الغبار في المناطق الوسطى و، صحوا في المناطق الشمالية والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى وترتفع قليلا في المناطق الشمالية والجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

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