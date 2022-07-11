المشكلات الزوجية تدفع بعشرينية للانتحار في تكريت والشرطة تتدخل

2022/07/11 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، انقاذها امرأة عشرينية من محاولة الانتحار برمي نفسها من اعلى الجسر في تكريت بصلاح الدين.

وقالت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان " الشرطة المجتمعية بمساعدة مفرزة من مديرية مرور صلاح الدين انقذت سيدة عشرينية من محاولة الانتحار برمي نفسها من على جسر تكريت بالنهر ، بسبب مشاكل زوجية".واضافت "تمكنت الجهتان من انقاذ السيدة بآخر لحظة قبل وقوع الكارثة، حيث قامت الشرطة المجتمعية باصطحاب السيدة الى مقرها وقدمت لها الدعم المعنوي والتأهيل النفسي، وحثتها بالتغلب على مشاكلها بالصبر والحكمة والحوار، وحب الحياة، وعدم التفكير بالانتحار مستقبلا".وتابعت "استقدمت اسرتها واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، ودعتهم الى الاعتناء بأبنتهم ورعايتها وحل مشاكلهم بالطرق الودية والسلمية بعيدا عن العنف والإكراه".

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