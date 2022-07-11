2022/07/11 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، من القاء القبض على متهم اقدم على قتل جاره في اقل من 24 ساعة.

وقال بيان للشرطة الاتحادية تلقته (بغداد اليوم) ان " قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، وبعد اقل من 24 ساعة تمكنت من إلقاء القبض على احد الجناة بعد قتله (جاره) في منطقة (الملحانية) ببغداد".

واضاف، انه "تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مشترك والقيام بعمليات البحث والتحري والتي قادت الى تتبعه وإلقاء القبض عليه بكمين محكم في منطقة (الكرادة) ببغداد".وتلبع انه "تم تسليمه الى جهة الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. الشرطة الاتحادية تصدر بيانا بشأن جريمة الملحانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. الشرطة الاتحادية تصدر بيانا بشأن جريمة الملحانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).