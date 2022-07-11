2022/07/11 | 10:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية اليوم الاثنين، وصول عثمان الغانمي الى محافظة كركوك.وقال المكتب الاعلامي للغانمي في بيان مقتضب تلقته ايرث نيوز، ان “وزير الداخلية والهجرة والمهجرين عثمان الغانمي يصل محافظة كركوك على رأس وفد امني”.وبحسب مصدر مطلع، فان الوزير الغانمي سيبحث مع القيادات المعنية في كركوك المستجدات الأمنية في المحافظة.

ظهرت المقالة وزير الداخلية يصل إلى كركوك لبحث الملف الأمني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصل إلى كركوك لبحث الملف الأمني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصل إلى كركوك لبحث الملف الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).