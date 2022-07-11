بلينكن في اليابان لتقديم تعازيه إثر اغتيال آبي

2022/07/11 | 10:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن إلى طوكيو الاثنين في زيارة قصيرة لم تكن مقرّرة سابقًا، لتقديم تعازيه شخصيًا للشعب الياباني في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.ووصل بلينكن إلى قاعدة يوكوتا العسكريّة قرب طوكيو، قبل أن يعود … Readmore

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