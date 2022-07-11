وزير الداخلية يصل كركوك

2022/07/11 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، إلى محافظة كركوك.

وقال مكتب الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية والهجرة والمهجرين عثمان الغانمي وصل محافظة كركوك على رأس وفد امني".في السياق، أشار مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إلى أن "الغانمي عقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية في المحافظة لمتابعة آخر تطورات ملف الأمن هناك".

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