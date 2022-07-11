2022/07/11 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
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حدد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، فائدة فتح حسابات التوفير للمواطنين.
وقال المصرف في بيان مقتضب، إن "فائدة فتح حسابات التوفير تصل الى 4% مقابل ايداع أموال المواطنين في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: فائدة فتح حسابات التوفير تصل إلى 4%) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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