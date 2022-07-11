وزير الداخلية يصل إلى كركوك على رأس وفد أمني

2022/07/11 | 10:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية اليوم الاثنين، وصول عثمان الغانمي الى محافظة كركوك.

وقال المكتب الاعلامي للغانمي في بيان، ان “وزير الداخلية والهجرة والمهجرين عثمان الغانمي يصل محافظة كركوك على رأس وفد امني”.

وبحسب مصدر مطلع، فان الوزير الغانمي سيبحث مع القيادات المعنية في كركوك المستجدات الأمنية في المحافظة.

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