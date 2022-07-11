ألمانيا تتعهد بمنع انقسام المجتمع بسبب نقص الغاز

2022/07/11 | 10:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها لضمان ألا يؤدي مزيد من النقص في إمدادات الغاز الروسي، إلى انقسام في المجتمع.

وقالت بيربوك اليوم الإثنين، بعد لقاء نظيرها الياباني يوشيماسا هاياشي في طوكيو: “إذا انخفضت إمدادات الطاقة وتراجعت إمدادات التدفئة، فسنعمل على أن تسير الأمور على نحو عادل”، رافضة مرة أخرى بشدة المطالب المتجددة من التحالف المسيحي المعارض بترك محطات الطاقة النووية الألمانية الثلاث تعمل لفترة أطول.

وانتقدت بيربوك روسيا لأنه لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها، ليس فقط في الحرب ضد أوكرانيا، بل أيضاً للامتثال للقواعد في إمدادات الطاقة، وقالت: “لذلك يُجرى الاستعداد لكافة السيناريوهات المختلفة”.

وتتوقف اعتباراً من اليوم الإثنين، إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا مدة 10 أيام لصيانة مقررة في خط أنابيب “نورد ستريم 1” أهم رابط لتدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا.

وتساور المسؤولين في ألمانيا مخاوف كبيرة من توقف الغاز، مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

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