عمليات بغداد: الطارمية تشهد استقراراً أمنياً

2022/07/11 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - فاطمة رحمة

أوضحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، حقيقة دخول قطعاتها انذار (ج)، فيما احصت أعداد الإرهابيين الذين قتلوا في قضاء الطارمية منذ بداية العام الحالي.

وقال قائد العمليات الفريق الركن احمد سليم، لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الخطة الخاصة بالعيد الموضوعة من قبل العمليات لم تدخل فيها القطعات العسكرية انذار (ج)، وايضا لم يتم قطع اي طريق"، مبيناً، أن" الخطة لم تشهدها العاصمة من قبل واختلف فيها عيد الأضحى عن باقي الأعياد السابقة".

وبشأن مناطق شمال بغداد، أكد سليم، أن" قضاء الطارمية كان من الاقضية الساخنة، لكنه الآن يشهد استقراراً، امنياً"، مبيناً، أن " قيادة العمليات والقطعات الملحقة بها والأجهزة الاستخباراتية في المنطقة تمكنت من قتل أكثر من 30 إرهابياً شمالي بغداد خلال العام الحالي".

وأضاف، أن" القوات الامنية تمكنت ايضاً من إلقاء القبض على شبكة ارهابية في قضاء الطارمية قبل أسبوع بالتحديد حيث كانوا يجبرون المواطنين على دفع الاتاوات"، لافتاً الى أن "العمليات الارهابية لا تكاد تذكر شمالي بغداد هذا العام، والقوات الامنية عازمة على قتل جميع الارهابيين في القضاء".

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