دراسة جديدة: الوجبات السريعة لا تضيف دهونا الى محيط الخصر فقط تعرف على مضار اخطر

2022/07/11 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن الأطعمة الدهنية قد لا تضيف دهونا إلى محيط الخصر فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضا إلى إحداث فوضى في العقل وتوصلت الدراسة الدولية، بقيادة علماء الأعصاب في جامعة جنوب أستراليا (UniSA)، البروفيسور شين فو زو، والأستاذة … Readmore

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