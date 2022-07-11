الفتلاوي: وضعنا مواصفات لرئاسة الوزراء والترشح لاينحصر بالاطار فقط

2022/07/11 | 10:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان الترشح لمنصب رئيس الوزراء مفتوح للجميع ولاينحصر بالشخصيات الاطارية فقط، لافتا الى إمكانية ترشح شخصيات مستقلة لهذا المنصب اذا حظيت بالقبول وانطباق المعاييير عليها.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي وضع مجموعة من المعايير […]

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