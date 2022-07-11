المثنى.. مقتل متهم باشتباكات مع القوات الأمنية أثناء ملاحقته لاعتقاله

2022/07/11 | 10:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل متهم باشتباكات مع القوات الامنية اثناء ملاحقته لاعتقاله في محافظة المثنى.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “اشتباكات مسلحة وقعت في ناحية السوير التابعة لمحافظة المثنى بين دورية للشرطة المحلية وأحد المتهمين المطلوبين بأكثر من (15) قضية جنائية”.وأضاف المصدر أن “الاشتباكات اسفرت عن مقتل المتهم مع […]

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مقتل متهم باشتباكات مع القوات الأمنية أثناء ملاحقته لاعتقاله أولاً على ايرث نيوز.

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