ريال مدريد يقدم تنازلات للتخلص من لاعبه سيبايوس

2022/07/11 | 10:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، عن آخر التطورات بشأن مستقبل داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد لاعب الوسط الإسباني مع الميرنجي، بنهاية الموسم المقبل، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإنه إذا أراد سيبايوس مغادرة ريال مدريد هذا الصيف، فإن الميرنجي حدد شروطه بالفعل للموافقة على رحيله.

وأضافت أن ريال مدريد خفض مطالبه المالية لرحيل سيبايوس لنحو 15 مليون يورو.

ويأمل سيبايوس في الحصول على دقائق أكبر للمشاركة خلال الموسم الجديد من أجل التواجد مع منتخب إسبانيا في مونديال قطر.

وعلى الرغم من محاولات ناديه السابق ريال بيتيس للتعاقد معه خلال الأشهر الماضية، إلا أن تلك المفاوضات قد توقفت بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وصرح سيبايوس مؤخرًا، أنه لا يوجد لديه أي مانع للبقاء مع الريال هذا الموسم، وسيقاتل من أجل الحصول على عدد دقائق أكبر في الموسم الجديد، وهو ما يريده الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق أيضًا.

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