العتبة العلوية : اكثر من مليوني زائر وصلوا الى النجف في يومي عرفة وعيد الأضحى

2022/07/11 | 10:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت العتبة العلوية المقدسة عن دخول أكثر من مليوني زائر الى النجف لزيارة مرقد الإمام علي (ع) في يومي عرفة وعيد الأضحى المبارك.

وأشارت العتبة العلوية في احصائية الى دخول (2168439 ) زائرا ، تم تأمين الخدمات الأمنية لهم من قبل 1953 منتسبا في قسم شؤون حفظ النظام ، مع اسهام 853 متطوعا ، وتوفير 120 مرفقا صحيا متنقلا “.

كما تم توزيع أكثر من 25 ألف وجبة في اليوم الأول لعيد الأضحى من مضيف الزائرين مع توفير 75 وسيلة نقل لهم ، منها 50 باصا و25 سيارة شحن كهربائي، اضافة الى فرش 15 ألف متر مربع في المحيط الخارجي للصحن العلوي، مع توفير 53 منفذا لحفظ الأمانات الخاصة بالزائرين”.

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