القبض على متهمين اثنين نفذا عمليات سطو مسلح في الديوانية

2022/07/11 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت وكالة الاستخبارات من القاء القبض على متهمين اثنين نفذا عمليات سطو مسلح وتخريب لمحلات تجارية وصيرفات في محافظة الديوانية، مشيرة الى ان المتهمين الاثنين كانا بحوزتهما ثلاثة بنادق نوع كلاشنكوف وعتاد مسدس صوتي وأجهزة إلكترونية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان ان الجهد الاستخباري أثمر عن إلقاء القبض على متهمين اثنين نفذا عمليات سطو مسلح لعدد من المحال التجارية والصيرفات والصيدليات في مركز مدينة الديوانية وقضاء سومر وناحية الصلاحية وقضاء الشامية، فضلاً عن قضاء الكوفة التابع لمحافظة النجف.

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