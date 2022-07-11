محمود عثمان :لا اتفاق لغاية الان بين الاحزاب الكردية على مرشح لرئاسة الجمهورية

2022/07/11 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السياسي الكردي المستقل محمود

عثمان عدم حصول اتفاق ، لغاية الان ، بين

الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي

والاتحاد الوطني ، و الاحزاب الكردية

الاخرى على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية .

وقال عثمان:" ا

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