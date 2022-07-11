وزير سابق ينشر مقطع قديم للحلبوسي ويعلق عليه

2022/07/11 | 11:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر وزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي اليوم الاثنين، مقطعا مصورا لرئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، إبان ما كان نائباً، وهو يقول بان “الجنابي لا يمثل السنة”.وكتب الوزير السابق في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، “حول الكذب والحاقاً بالمنشور السابق: تفضلوا اسمعوا الاخ النائب (حينها) رئيس مجلس النواب لاحقاً وهو يذكر اسمي”، […]

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