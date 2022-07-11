2022/07/11 | 11:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، حقيقة دخول قطعاتها الانذار (ج)، فيما احصت أعداد الإرهابيين الذين قتلوا في قضاء الطارمية منذ بداية العام الحالي.

وقال قائد العمليات الفريق الركن احمد سليم، إن “الخطة الخاصة بالعيد الموضوعة من قبل العمليات لم تدخل فيها القطعات العسكرية انذار (ج)، وايضا لم يتم قطع اي طريق”، مبيناً، أن” الخطة لم تشهدها العاصمة من قبل واختلف فيها عيد الأضحى عن باقي الأعياد السابقة”.

وبشأن مناطق شمال بغداد، أكد سليم، أن” قضاء الطارمية كان من الاقضية الساخنة، لكنه الآن يشهد استقراراً امنياً”، مبيناً، أن ” قيادة العمليات والقطعات الملحقة بها والأجهزة الاستخبارية في المنطقة تمكنت من قتل أكثر من 30 إرهابياً شمالي بغداد خلال العام الحالي”.

وأضاف، أن” القوات الامنية تمكنت ايضاً من إلقاء القبض على شبكة ارهابية في قضاء الطارمية قبل أسبوع بالتحديد حيث كانوا يجبرون المواطنين على دفع الاتاوات”، لافتاً الى أن “العمليات الارهابية لا تكاد تذكر شمالي بغداد هذا العام، والقوات الامنية عازمة على قتل جميع الارهابيين في القضاء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تحصي أعداد الإرهابيين الذين قتلوا في قضاء الطارمية منذ بداية العام الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تحصي أعداد الإرهابيين الذين قتلوا في قضاء الطارمية منذ بداية العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).