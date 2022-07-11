منظمة اممية: العراق مع افغانستان وبنغلاديش بحاجة لمساعدة خارجية من اجل الغذاء

2022/07/11 | 11:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للامم المتحدة “فاو”، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الدول ، التي هي بحاجة الى مساعدة خارجية من اجل الغذاء ، ومنها العراق ، مبينة :” ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية ونقص السلع المحلية اديا لتفاقم ظروف انعدام الامن الغذائي في العالم “.

وقالت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها، في تقريرها لشهر تموز 2022:” ان 46 دولة على مستوى العالم ، بما في ذلك 33 دولة افريقية و10 اسيوية و2 في امريكا الجنوبية وبلد واحد في اوروبا، بحاجة الى مساعدات خارجية من اجل الغذاء”.

واوضحت :” ان الدول الآسيوية التي بحاجة الى مساعدات غذائية خارجية هي العراق وباكستان وافغانستان وبنغلاديش واليمن وسوريا ولبنان وميانمار وكوريا الشمالية وسيريلانكا”.

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