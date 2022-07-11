2022/07/11 | 11:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من مجرد مدرب خيول..يعتبر الإماراتي علي العامري نفسه "أستاذ الخيول".نظرًا لعمله مع الخيول طوال حياته، فهو يعرف جانبًا من أبو ظبي لا يعرفه سوى القليل.

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