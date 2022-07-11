2022/07/11 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة كشفت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تعرضها للضرب والمضايقات في الكويت من قبل شخص مجهول لاحقها واعتدى عليها.وقالت زينب عبر خاصية القصص القصيرة في “إنستغرام”: “اللي بيعرف حدا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابنة هيفاء وهبي تتعرض لاعتداء في الكويت المركز الخبري الوطني.

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