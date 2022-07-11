لمناقشة الوضع الامني..وفد برئاسة وزير الداخلية يصل كركوك

2022/07/11 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، أن وفداً أمنياً برئاسة الوزير عثمان الغانمي وصل الى كركوك.وقالت الوزارة، في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إن وزير الداخلية والهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي وصل […]

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