صور: الكاظمي يحضر فعاليات التمرين التعبوي (وثبة الأسود) لجهاز مكافحة الإرهاب

2022/07/11 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يحضر فعاليات التمرين التعبوي (وثبة الأسود) لجهاز مكافحة الإرهاب •••••••••• حضر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الإثنين، فعاليات التمرين التعبوي الميداني (وثبة الأسود) الذي ينفّذه جهاز مكافحة الإرهاب.وقدّم سيادته خلال كلمة له أعقبت التمرين التهنئة للمقاتلين الأبطال بمناسبة العيد المبارك، […]

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