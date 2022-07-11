قتلى ومصابون باشتباكات مسلحة في المثنى

2022/07/11 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

افاد مصدر امني في محافظة المثنى، اليوم الاثنين، اندلاع اشتباكات مسلحة بين الشرطة ومطلوب ادت الى مقتله.وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الاشتباكات حدثت في ناحية السوير بمحافظة المثنى بين دورية للشرطة المحلية وأحد المتهمين المطلوبين بأكثر من (15) قضية جنائية".واضاف، ان "الاستباكات اسفرت عن مقتل المتهم مع شخص كان يرافقه، إضافة الى إصابة احد عناصر الدورية الأمنية بجروح خطيرة".

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