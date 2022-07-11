الاطار التنسيقي يكشف: وضعنا مواصفات لرئاسة الوزراء.. تعرف عليها

2022/07/11 | 11:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان الترشح لمنصب رئيس الوزراء مفتوح للجميع ولاينحصر بالشخصيات الاطارية فقط، لافتا الى إمكانية ترشح شخصيات مستقلة لهذا المنصب اذا حظيت بالقبول وانطباق المعاييير عليها.

وقال الفتلاوي ان “الاطار التنسيقي وضع مجموعة من المعايير والمواصفات لاختيار رئيس الوزراء المقبل، ومن أهمها النزاهة والقوة والشجاعة والذكاء والحكمة والإرادة والإدارة لاخراج العراق من ازماته”.

وأضاف ان “أي شخصية تتمتع بالمواصفات المذكورة، فأنها يمكن ان تحصل على قبول الاطار التنسيقي ومن الممكن ان تحصل على رئاسة الحكومة وتتسلم زمام الأمور وادارة الفترة المقبلة”.

وبين ان “الاطار التنسيقي سيضع في حساباته اكثر من شخصية لرئاسة الحكومة بما فيهم شخصيات مستقلة ليتم مطابقة المعايير والشروط المطلوبة على الاسماء المطروحة، حيث سيتم اناطة رئاسة مجلس الوزراء الى الشخصية التي تنطبق عليها الشروط سواء من داخل الاطار او من الشخصيات المستقلة”.

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