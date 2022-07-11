2022/07/11 | 11:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

توقعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقالت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن عدد سكان العالم يُفترض أن يصل إلى ثمانية مليارات نسمة في 15 تشرين الثاني، متوقعةً أيضًا أن تحلّ الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادًا للسكان عام 2023.

واكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، إنه في حين يُتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك “هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها”، بدون أن يذكر حالات ملموسة.

وأوضح غوتيريش أنها أيضًا “مناسبة للاحتفاء بتنوّعنا وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة والذي مدّد فترة الحياة وخفّض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال”.

وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد سكان العالم ينمو حاليًا بأبطأ وتيرة له منذ 1950.



وقد يصل إلى نحو 8,5 مليارات نسمة عام 2030 و9,7 مليارات عام 2050، مع توقّع أن يبلغ ذروته مع نحو 10,4 مليار نسمة في سنوات 2080 على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغضون 4 أشهر.. سكان العالم سيبلغون 8 مليار نسمة!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغضون 4 أشهر.. سكان العالم سيبلغون 8 مليار نسمة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).